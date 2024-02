Foragido por estupro é preso após tentar enganar policiais com nome falso

Policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) prenderam na tarde de ontem (6), no Jardim Seminário, um homem de 63 anos, identificado apenas como I.F.P após constatarem que o indivíduo tem mandado de prisão em aberto desde 2021.

De acordo com as informações levantadas, por volta das 15h, policiais do DRACCO localizaram o indíviduo na rua, e no momento da abordagem, o indivíduo tentou desviar da viatura policial e ao ser questionado sobre o motivo, apresentou-se com nome falso e entregou à equipe um documento de identidade do Maranhão.

Foi feito contato com a Polícia Civil de Maranhão, que confirmou a falsidade do documento apresentado.

Na abordagem, o homem acabou revelando sua verdadeira identidade e disse que tinha “pendências com a justiça”. Após consulta no sistema policial, ficou evidenciado que o I.F.P possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, com sentença definitiva a mais de 9 anos de prisão, estando foragido desde 2021.

Diante disso, além do cumprimento do mandado de prisão, o preso foi autuado também em flagrante pelo crime de uso do documento falso (art. 304 do CP).

