Foragido por estuprar a neta em Mato Grosso é preso em Coxim

A equipe da 1ª DP de Coxim-MS em conjunto com a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) Coxim prendeu na manhã de sexta-feira (2), um homem identificado apenas como S.N.D.S., de 57 anos, que estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Poconé-MT.

O registro do crime, cometido por ele contra a própria neta, de 12 anos de idade, foi registrado em maio de 2023. O indivíduo estava foragido desde agosto de 2023.

Após o recebimento de informações de que o suspeito estaria escondido em Coxim, as equipes realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o autor.

