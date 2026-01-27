Foragido por homicídio em São Paulo é capturado no Jardim Noroeste

A Polícia Civil de Campo Grande prendeu durante essa terça-feira, dia 27, um homem, de 46 anos, que estava sendo procurado pela Justiça de São Paulo em razão do cometimento de um homicídio.

O mandado de prisão preventiva, cumprido na capital sul-mato-grossense, foi expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Bauru. O foragido estava com a prisão preventiva decretada desde março do ano passado.

A Polícia Civil informou que o foragido foi capturado pela Polinter (Delegacia Especializada de Polícia Interestadual e Capturas) no Jardim Noroeste.

Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi conduzido à sede da POLINTER/MS, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC–CEPOL, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também