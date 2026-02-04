Foragido por homicídio, homem é preso após incendiar casa da esposa em MS

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso durante a terça-feira, dia 3, após ficar anos foragido pelo crime de homicídio e ter praticado violência doméstica contra esposa e incendiar a casa dela, em Santa Rita do Pardo.

O episódio aconteceu no dia 30 de janeiro, o que motivou a decretação da prisão preventiva do suspeito. Ele agrediu a companheira com socos no rosto, tentou enforcá-la na frente do filho dela, de 4 anos, e após a vítima conseguir fugir, ateou fogo na residência, que destruiu completamente o imóvel.

Durante as diligências, foi observado que o indivíduo possuía outro mandado de prisão referente a uma condenação de 15 anos por homicídio em Anastácio.

Nos últimos três dias, policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e equipes da Polícia Civil de Água Clara estiveram na busca pelo suspeito, pois informações apontavam para um esconderijo em um assentamento na zona rural de Ribas do Rio Pardo.

O homem foi localizado no imóvel da propriedade rural e ao avistar os policiais, tentou se esconder debaixo da cama, resistindo à abordagem, mas ele foi detido e preso.

Ele foi conduzido para a delegacia e passará a responder pelos crimes de lesão corporal, ameaça, incêndio qualificado no contexto da violência doméstica.

