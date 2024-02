Foragido por latrocínio em SP é preso em Ponta Porã

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na tarde de quinta-feira (8), em Ponta Porã, um homem, de 39 anos, que estava foragido da Justiça de São Paulo por um latrocínio, roubo seguido de morte, cometido em 2022.

Os militares realizavam um patrulhamento nas ruas da cidade quando deram ordem de parada a um veículo, um VW Gol azul. Os ocupantes do veículo, ao perceberem que seriam abordados, abandonaram o veículo e tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos pelos policiais.

Durante a checagem dos dados pessoais, foi constatado um mandado de prisão contra um dos abordados. Ele foi detido e a ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também