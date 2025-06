Foragido por matar bebê atropelado no Paraná é preso em MS

André Eduardo Alves dos Santos, de 48 anos, que foi condenado a 14 anos de prisão por atropelar e matar um bebê na cidade de Londrina (PR), foi preso nesta sexta-feira (27) pela Força Tática da Polícia Militar na MS-156, em Itaporã.

Conforme as informações policiais, ele estava com um mandado de prisão em aberto desde fevereiro, mas era considerado foragido pois não havia sido localizado pela Justiça do Paraná.

Ontem, ele saía do trabalho em uma empresa terceirizada de refrigerantes quando foi pego pelas equipes policiais de Dourados. Ao ser abordado, o então foragido disse que mora no Jardim Universitário, em Campo Grande e afirmou ter ciência do mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, ele foi levado até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde deve permanecer para audiência de custódia, antes do encaminhamento ao Paraná.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também