Foragido por matar homem a tiros há sete anos no Jardim Carioca é preso pelo GOI

Hércules Barbosa Jarcem Lima, de 35 anos, foi preso no final da manhã deste domingo (8) por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) por causa de um mandado de prisão em aberto referente a um homicídio que ele cometeu no ano de 2016, no Jardim Carioca, em Campo Grande.

Ele é acusado de assassinar Ewerton Paiva de Oliveira a tiros no dia 21 de agosto daquele ano, após uma discussão na rua Betônica, conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público, nos autos do processo.

Ele chegou a ser julgado e foi condenado a uma pena de 6 anos e 8 meses, com cumprimento sendo em regime semiaberto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais do GOI receberam informações sobre o paradeiro de Hércules, que estava foragido na região do Jardim Centro-Oeste. Após algumas diligências, o homem foi abordado no momento em que saia de uma residência.

Após a constatação de que seria o mesmo homem procurado pela Justiça, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e ficará à disposição.

Ele deve ser encaminhado para um presídio onde cumprirá a sua pena.

