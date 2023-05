Foragido procura UPA, passa nome falso e acaba preso

Um homem que não teve identidade revelada, foi identificado com um mandado de prisão em aberto na noite de domingo (14), após procurar atendimento na UPA do Coronel Antonino.



Durante triagem para atendimento médico, ele informou não possuir documento em mãos, sendo assim, foi encaminhado para a assistente social, para dar entrada no atendimento, mas levantou suspeita por estar muito nervoso.

Conforme informações repassadas pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), o homem ainda tentou usar o nome de outra pessoa, momento em que a colaboradora solicitou apoio ao guarda do local, que entrou em contato com a guarnição que realizou a checagem e constatou que o indivíduo estava com mandado e prisão em aberto.

Após liberação médica o suspeito foi levado para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

