Foragido que matou e enterrou em barracão é preso no bairro Itamaracá

A Polícia Civil por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI ), prendeu neste sábado (16), um indivíduo com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. E.S., de 45 anos de idade foi preso no Bairro Itamaracá, em Campo Grande.

O homem estava evadido do sistema prisional onde cumpria pena de um crime de homicídio ocorrido em 2007, na zona rural do município. Na época dos fatos, ele e mais um segundo autor mataram Joel Bezerra Lima, de 53 anos, com vários golpes de “ponteiro pára-raios” após uma discussão. A vítima foi a óbito no local e os autores a enterraram nos fundos de um barracão.

Ontem, uma equipe do GOI foi informada que E.S. poderia estar econdido no Bairro Itamaracá e foi até o local para averiguar. Ao avistar os policiais o indivíduo tentou fugir, mas foi localizado em cima do telhado do imóvel vizinho.

Os policiais civis o prenderam e o conduziram para a DEPAC CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada). Posteriormente ele será recambiado para o sistema penitenciário, para que possa cumprir a pena pelo crime cometido.

