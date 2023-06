Foragido tenta invadir residências e assusta moradores do Jardim Noroeste

Moradores do Jardim Noroeste tiveram uma surpresa na madrugada deste sábado (3) ao se depararem com um homem dentro de suas residências.



Conforme informações da Polícia Militar, uma viatura foi acionada para averiguar uma invasão de residência e no caminho para o local, recebeu uma nova ligação pelo 190, onde foi repassado que o invasor teria entrado em uma nova residência em um endereço próximo ao anterior.



No segundo local, o morador, informou aos policiais que estava no interior de sua residência quando ouviu um barulho no portão e de repente o indivíduo chutou a porta da casa e a forçou com intuito de entrar. Nesse momento o morador e a esposa seguraram a porta.



O invasor foi localizado no quintal da vítima, e em checagem da polícia foi constatado que seu nome era Douglas Oliveira de 33 anos, que estava foragido do sistema prisional.



Em contato com a primeira solicitante que informou a invasão em sua casa, a mulher relatou que estava sozinha em sua residência quando ouviu um barulho no portão e que logo após o indivíduo teria batido em sua janela com intuito de entrar na casa, mas depois pulou o muro e fugiu.



Douglas foi encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol onde o caso foi registado como violação de domicílio.

