Foragido, traficante de 31 anos morre em capotamento em Aral Moreira

O traficante Uesnei Cabral Silveira, de 31 anos, morreu em razão de um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, onde ele capotou o veículo que conduzia na rodovia que liga entre Aral Moreira e o distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Ele tinha um mandado em aberto, configurando assim fugitivo da justiça, e usava documentação falsa e foto trocada para evitar ser identificado pelas autoridades.

Segundo o site Ponta Porã News, o acidente aconteceu no início da noite e a mulher de Uesnei ligou para ele, mas que atendeu foi um militar do Corpo de Bombeiros, informando que levaria o homem até o Hospital Regional.

Porém, já no hospital, uma nova ligação foi realizada para a esposa do traficante, informando que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, falecendo nas dependências hospitalares.

A mulher, inclusive, conforme o site local, disse que a caminhonete, uma Toyota Hilux utilizada não pertencia ao casal. O caso será investigado pela Polícia Civil para saber as causas do acidente e a origem do veículo.

