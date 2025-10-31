Menu
Menu Busca sexta, 31 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Foragido, traficante de 31 anos morre em capotamento em Aral Moreira

Ele conduzia uma Toyota Hilux no momento em que sofreu o acidente

31 outubro 2025 - 11h11Luiz Vinicius

O traficante Uesnei Cabral Silveira, de 31 anos, morreu em razão de um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, onde ele capotou o veículo que conduzia na rodovia que liga entre Aral Moreira e o distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Ele tinha um mandado em aberto, configurando assim fugitivo da justiça, e usava documentação falsa e foto trocada para evitar ser identificado pelas autoridades.

Segundo o site Ponta Porã News, o acidente aconteceu no início da noite e a mulher de Uesnei ligou para ele, mas que atendeu foi um militar do Corpo de Bombeiros, informando que levaria o homem até o Hospital Regional.

Porém, já no hospital, uma nova ligação foi realizada para a esposa do traficante, informando que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, falecendo nas dependências hospitalares.

A mulher, inclusive, conforme o site local, disse que a caminhonete, uma Toyota Hilux utilizada não pertencia ao casal. O caso será investigado pela Polícia Civil para saber as causas do acidente e a origem do veículo.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Síndico é ameaçado de morte durante briga em condomínio do Tarumã
Prisão foi feita pela DHPP
Polícia
'Discussão banal' motivou assassinato de trabalhador e polícia prende mais um na Capital
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
Polícia
Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba
O caso foi registrado na DP de Aparecida do Taboado
Polícia
Adolescente de 16 anos envolvido na morte de "Dudu da Locadora" é apreendido em Aparecida do Taboado
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Polícia
Policiais salvam bebê de um mês engasgado em Corumbá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta matar funcionário de empresa atropelado durante briga em Campo Grande
Operação aconteceu na terça-feira
Polícia
Megaoperação no Rio cumpriu 20 dos 100 mandados de prisão pretendidos
Nova base da COPE
Polícia
Polícia Penal de MS ganha nova base e equipamentos para reforçar segurança
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Dado como morto, homem é encontrado espancado em rua do Jóquei Club
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará

Mais Lidas

Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho