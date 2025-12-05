Menu
Polícia

Foragidos da Justiça, envolvidos em roubo, são capturados pela PM na região norte

Uma delas é mulher; as ações foram conduzidas pela Força Tática da 11ª CIPM

05 dezembro 2025 - 10h36Vinícius Santos
A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)A prisão foi efetuada pela Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)   (Foto: Vinicius Santos)

Na quinta-feira (4), a Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) capturou dois foragidos da Justiça na região norte de Campo Grande, ambos com mandados de prisão relacionados a crimes de roubo (art. 157 do Código Penal).

Thalya Cristina Rocha Flora foi localizada e capturada no bairro Estrela Park. Durante os trabalhos preventivos e ostensivos da Polícia Militar, a equipe também capturou Kelvin Dinderson dos Santos.

Os dois foram encaminhados ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde foram formalizadas as capturas e comunicadas à Justiça sobre o cumprimento dos mandados de prisão.

