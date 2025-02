Força Integrada da PF deflagra operação contra crimes em presídio de MS

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), ligada à Polícia Federal (PF), deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Sátrapa, para a apuração de crimes cometidos dentro de um estabelecimento prisional de Dourados.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Dourados, Rio Brilhante, Naviraí e Marília, em São Paulo, além do afastamento de um diretor de presídio e da imposição do uso de tornozeleira eletrônica.

A investigação teve início ainda em 2024, após informações indicarem que um policial penal, que foi preso em flagrante em julho do ano passado com 1,5 kg de entorpecentes, teria facilitado a entrada de drogas e celulares no Presídio Estadual de Dourados.

Durante as investigações, surgiram indícios da participação de policiais penais em um homicídio ocorrido dentro do presídio, com um interno, suposto integrante de organização criminosa, sendo o responsável por ordenar o crime.

A PF segue com as investigações para encontrar outros possíveis envolvidos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também