Foi divulgada nesta sexta-feira (10) na Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública publicada no Diário Oficial da União, a autorização do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Mato Grosso do Sul em parceria com à Polícia Federal, a realização da operação nas aldeias indígenas do cone sul do estado e na região de fronteira seca (Brasil - Paraguai).

A operação deve durar 90 dias, e terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública.

O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

