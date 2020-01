Força Nacional ficará mais 45 dias em Mato Grosso do Sul

O Ministério da Justiça e Segurança Público decidiu estender por mais 45 dias o prazo de atuação da policia da Força Nacional de Segurança Pública no estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo decisão publicada na Portaria nº 942 do Diário Oficial da União na última terça-feira (31). Os agentes continuarão atuando em policiamento ostensivo para prevenir conflitos agrários no município de Caarapó, a 277km de Campo Grande.

A presença dos agentes também visa a coibir o tráfico de drogas, contrabando, armas e munições, entre outras práticas ilícitas que acontecem na região de fronteira.

A equipe foram cedidas pelos órgãos de segurança dos estados para integrar a tropa federal, os policiais da Força Nacional atuam em apoio às secretarias de segurança pública dos estados que solicitam sua presença.

No Estado a corporação está atuando na região da fronteira com o Paraguai desde 2016. Desde essa época, a pedido do governo estadual, a permanência dos policiais vem sendo prorrogada, para continuar com as prevenções que os agentes realizam.

Em junho do ano de início de atuação da Força, cerca de 300 índios da Guarani e Kaiowa ocuparam parte da Fazenda Yvu, em Caarapó. Eles reivindicam a área como parte da Terra Indígena Dourados-Amambaipeguá I, cujo procedimento demarcatório está paralisado desde 2007.

Ao tentar expulsar os índios e retomar a área, produtores rurais, funcionários das propriedades e seguranças contratados entraram em confronto com os indígenas. O índio Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza foi morto a tiros e outros seis indígenas ficaram feridos.

O ministério não informou o número de policiais atuando na região. Agora, a validade da atual portaria vai valer até o dia 11 de fevereiro de 2020.

