Força Tática detém garoto empinando moto

Um adolescente de 15 anos, foi apreendido após empinar uma motocicleta em frente de uma viatura da Força Tática, da Policia Militar, na manhã deste sábado (2), em Aquidauana.

Segundo o site JNE Diário, a Policia estava fazendo rondas pela região e viu o jovem fazendo “gracinhas” com a moto. Detalhe, ele não tem idade mínima para pilotar. Os militares pediram para o autor parar, mas ele não atendeu e fugiu do local com uma Honda Titan.

O garoto foi seguido pela guarnição e parou em frente da sua residência, quando fizeram a identificação e constaram que o jovem era apenas uma adolescente. Os pais não estavam em casa e a Polícia de Trânsito foi acionada para verificação e o menor conduzido a Delegacia Civil de Aquidauana.

A motocicleta foi levada para o pátio do Detran e o pai do menino, que é proprietário da motocicleta, será autuado por permitir que o menor, que não tem idade para pilotar, tenha acesso livre à moto.

Segundo informações, os moradores do residencial onde acorreu o flagrante disseram que é normal ver o adolescente pilotar e realizar manobras perigosas, sem qualquer receio de ser pego pela polícia e responsabilizado pelo fato.

