Força Tática fecha 'boca do Pardal' na região norte e prende dois em flagrante

A Polícia Militar fechou um ponto de venda de drogas conhecido como “Boca do Pardal” durante uma ação da Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na noite de quinta-feira (6), no bairro Jardim Anache, região norte de Campo Grande. Dois homens foram presos em flagrante — um deles identificado como o próprio “Pardal”, apontado como chefe do esquema de tráfico, e o outro, seu sobrinho, que atuava como entregador.

De acordo com o boletim policial, a equipe fazia rondas pela rua Minira Anache após receber denúncia anônima de moradores sobre o funcionamento de uma “boca de fumo” no endereço. Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram uma motocicleta Honda Titan preta estacionada em frente à residência.

Logo depois, um homem subiu no veículo e saiu em direção à via pública. A equipe seguiu o suspeito e, ao se aproximar do cruzamento das ruas Faride Georges e Elias Chacha, percebeu que ele se assustou com a presença da viatura. Os policiais realizaram a abordagem e, durante revista pessoal, encontraram três papelotes de substância análoga à cocaína em forma pura, R$ 70 em cédulas e um celular.

Questionado, o suspeito informou que era sobrinho de “Pardal” e confessou trabalhar para o tio no tráfico de drogas, na modalidade “Disk Droga”, recebendo R$ 100 por dia. Ele ainda relatou que a motocicleta usada por ele pertencia ao tio e que “Pardal” recebia ligações de clientes interessados na compra de drogas, repassando as coordenadas de entrega por telefone. Segundo o relato, ele estava a caminho de uma dessas entregas quando foi abordado.

Com base nas informações, a Força Tática seguiu até o endereço indicado na denúncia. No local, os policiais encontraram o próprio “Pardal”, que, segundo o registro, “assumiu o tráfico de drogas” e confirmou a versão do sobrinho. Durante busca na residência, foram apreendidos 2.075 papelotes de substância análoga à cocaína em forma pura, 18 munições de calibre .38, uma tesoura, um rolo de plástico transparente, uma balança de precisão, R$ 43 em cédulas e R$ 22 em moedas.

O material apreendido, idêntico ao encontrado com o entregador, indicava que as drogas eram pesadas e embaladas para a venda no local. Diante da situação, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol).

Já o entorpecente e os materiais apreendidos foram levados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar/MS), que dará sequência às investigações. Os dois acusados devem ser apresentados à Justiça nas próximas horas, onde passarão por audiência de custódia.

