Polícia

Força Tática prende "Corujão" por tráfico na região norte de Campo Grande

A ação policial ocorreu no bairro Coronel Antonino, após a abordagem de uma usuária de drogas

28 janeiro 2026 - 10h54
Material entorpecente apreendido - Foto: DivulgaçãoMaterial entorpecente apreendido - Foto: Divulgação  

Militares da Força Tática da 11ª CIPM prenderam um homem de 22 anos, conhecido pelo apelido de “Corujão”, por tráfico de drogas na região norte de Campo Grande. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (27).

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial realizava ronda pela rua Manoel Moreira, na região do antigo Mandela, área já conhecida pelas guarnições pelo alto índice de tráfico de drogas e presença constante de usuários, quando avistou uma mulher saindo de uma residência localizada na via.

Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher passou a demonstrar comportamento suspeito, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os militares encontraram duas porções de substância análoga à maconha em posse dela.

Questionada, a mulher informou que teria adquirido a droga na residência de onde havia acabado de sair, pelo valor de R$ 50, e que o entorpecente teria sido entregue pelo indivíduo conhecido como “Corujão”. 

Ainda conforme a polícia, a abordada apresentava nervosismo e preocupação, relatando medo de possíveis represálias por parte do traficante. Diante do flagrante, a equipe se deslocou até o endereço indicado. 

No local, os policiais visualizaram o acusado, que foi questionado sobre a prática de tráfico. Ele afirmou que possuía apenas uma pequena quantidade de droga, que estaria nos fundos da residência.

Durante buscas, foram apreendidas sete porções de substância análoga à maconha, além de R$ 30 em dinheiro, encontrados no bolso da bermuda do acusado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem por tráfico de drogas. 

A mulher usuária, abordada inicialmente, também foi encaminhada. Ambos foram levados ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada). O acusado permanece preso, à disposição da Justiça. Já a mulher foi liberada.

