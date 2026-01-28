Força Tática prende "Corujão" por tráfico na região norte de Campo Grande

Militares da Força Tática da 11ª CIPM prenderam um homem de 22 anos, conhecido pelo apelido de “Corujão”, por tráfico de drogas na região norte de Campo Grande. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (27).

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial realizava ronda pela rua Manoel Moreira, na região do antigo Mandela, área já conhecida pelas guarnições pelo alto índice de tráfico de drogas e presença constante de usuários, quando avistou uma mulher saindo de uma residência localizada na via.

Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher passou a demonstrar comportamento suspeito, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os militares encontraram duas porções de substância análoga à maconha em posse dela.

Questionada, a mulher informou que teria adquirido a droga na residência de onde havia acabado de sair, pelo valor de R$ 50, e que o entorpecente teria sido entregue pelo indivíduo conhecido como “Corujão”.

Ainda conforme a polícia, a abordada apresentava nervosismo e preocupação, relatando medo de possíveis represálias por parte do traficante. Diante do flagrante, a equipe se deslocou até o endereço indicado.

No local, os policiais visualizaram o acusado, que foi questionado sobre a prática de tráfico. Ele afirmou que possuía apenas uma pequena quantidade de droga, que estaria nos fundos da residência.

Durante buscas, foram apreendidas sete porções de substância análoga à maconha, além de R$ 30 em dinheiro, encontrados no bolso da bermuda do acusado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem por tráfico de drogas.

A mulher usuária, abordada inicialmente, também foi encaminhada. Ambos foram levados ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada). O acusado permanece preso, à disposição da Justiça. Já a mulher foi liberada.

