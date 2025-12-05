Força Tática prende traficante ligado à boca do "Escamoso" na região norte de Campo Grande

Uma ação da Força Tática da 11ª CIPM na noite de quinta-feira (4) terminou com a prisão de um homem de 25 anos suspeito de tráfico de drogas, em Campo Grande. A ação tinha como objetivo prender um foragido da Justiça que estava homiziado em uma boca de fumo conhecida como do “Escamoso”, localizada na rua Santa Mônica, bairro Vila Santa Luzia.

Segundo a polícia, o local já funcionou anteriormente como boca do “Panda”, preso em maio deste ano, mas voltou a operar sob o comando do “Escamoso”. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais receberam denúncias anônimas sobre a presença do foragido e realizaram rondas na região.

Durante a ação, avistaram o sobrinho do “Escamoso” saindo do imóvel. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir em direção a um supermercado, mas foi abordado pelos militares.

Na abordagem, foram apreendidas 14 porções de substância análoga à cocaína, além de R$ 224,25 em dinheiro. O suspeito informou que havia pego a droga das mãos do foragido, que os policiais buscavam, assumindo o posto de traficância.

O foragido, no entanto, conseguiu escapar pulando muros e não foi localizado. O homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada), onde deve ser apresentado à Justiça nas próximas horas.

