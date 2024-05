Força Tática prende traficante que tentou matar ex-esposa a tiros em Campo Grande

Fairison de Souza Gauna, de 26 anos, foi preso no final da noite desta quarta-feira (22) por uma equipe da Força Tática, da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) em uma favela na Vila Marli, em Campo Grande. Ele estava sendo procurado desde outubro do ano passado após tentar matar sua ex-esposa a tiros.

A Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) chegou a publicar uma imagem de procurado no dia 18 de outubro do ano passado. Havia relatos de que ele rompeu a tornozeleira eletrônica um mês antes - referente a liberdade provisória de um caso de tráfico de drogas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe de militares fazia patrulhamento na Favela do Quadrado, quando avistou Fairison caminhando pelo interior do espaço e ao ser notado, passou a fugir dos policiais.

No relato policial, o acusado passou por várias cercas de arame farpado, caindo e mesmo assim continuou a fugir, sendo capturado cerca de 300 metros após o início da fuga. Nada de ilícito foi encontrado com ele, no entanto, após a checagem no sistema, os militares viram que o Gauna tinha 3 mandados de prisão.

Um deles era referente a tentativa de feminicídio que ele havia cometido no dia 23 de setembro do ano passado, quando tentou matar sua ex-companheira com vários disparos na Vila Nossa Senhora das Graças.

Um dia antes do fato, a ex-mulher que foi ferida a tiros esteve na casa de Fairison, porém, teve uma discussão com a atual companheira do indivíduo e ela desferiu golpes de faca na cabeça dela. Um dia depois, a ex-companheira esteve na residência do traficante e chegou a questioná-lo se ele teria coragem de atirar contra ela após vê-lo armado.

No primeiro momento, a arma falhou, mas logo depois Fairison disparou duas vezes e acertou o tórax da ex-esposa.

