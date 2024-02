Forças de segurança de MS reforçam "Operação Hades" contra organizações criminosas

Sarah Chaves, com informações da Polícia Civil de MS

A operação “Hades”, coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL), contra membros de duas organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em 17 estados do Brasil contou com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul na manhã desta quinta-feira (1°)

Ação visa desmantelar esses grupos que atuam no tráfico de drogas em larga escala, tendo sido expedidos 79 mandados de prisão e 228 de busca e apreensão nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

No Mato Grosso do Sul foram cumpridos 36 mandados, resultando na prisão de 15 pessoas e na apreensão de veículos, armas, joias, dinheiro em espécie e drogas sob a coordenação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

Além do DRACCO, participaram da ação os demais departamentos, sendo: DPC (1ª, 3ª e 5ª delegacias de Campo Grande e GOI); DPE (DECON, DEFURV) e DPI (DEFRON, 1ª DP Ponta Porã, SIG Três Lagoas, DP Paranhos, 1ª DP Fátima do Sul, DP Ladário, 1ªDP Jardim e 1ªDP Corumbá).

A operação foi denominada de Hades em referência ao deus da mitologia grega, também chamado de deus da riqueza. Além de seu grande poder, o ser mitológico possuía todos os metais preciosos do planeta.

