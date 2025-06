Fotógrafo campo-grandense desaparece ao escalar montanha no Peru

O fotógrafo campo-grandense, Edson Vandeira, de 36 anos, desapareceu na última quinta-feira (29), enquanto escalava o Nevado Artesonraju, pico de 6.025 metros localizado na Cordilheira Blanca, no Peru.

Acompanhado de mais dois montanhistas, identificados como, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón, o grupo tinha que ter retornado a cidade mais próxima no domingo, mas desapareceu.

Os peruanos e o brasileiro são colegas no curso de formação de guias do Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM). Os três tinham como objetivo completar uma rota técnica de ascensão ao cume da montanha, localizada dentro do Parque Nacional Huascarán, uma das áreas de montanhismo mais desafiadoras dos Andes.

Segundo o presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP) Beto Pinto, a barraca onde o grupo deveria ter passado a noite foi encontrada vazia, e buscas seguem intensificadas na região com uso de drones e apoio de montanhistas experientes. Além disso, uma equipe especializada de salvamento, em coordenação com a Polícia de Alta Montanha, foi mobilizada assim que o desaparecimento foi comunicado.

Conforme o jornal O Globo, Edson começou a praticar montanhismo aos 19 anos. Além de sua experiência nos Andes e no Himalaia, ele participou de nove expedições à Antártida, atuando na segurança e logística de cientistas.

Atualmente, o campo-grandense vivia no Peru, onde se dedicava à formação como guia internacional e à fotografia de aventura.

As equipes de resgate estão vasculhando a montanha, para localizar o grupo.

