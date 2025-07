Fraudes em contratos do DSEI entra na mira da PF com alvo em Campo Grande

Fraudes em contratos licitatórios no DSEI-Cuiabá (Distrito Sanitário Especial Indígena) gerou uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (13) em Campo Grande e mais quatro estados.

O prejuízo ao erário identificado atinge o valor de R$ 1,3 milhão, além do pagamento de vantagem indevida a servidores e outras irregularidades.

Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e busca pessoal nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, no Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, Boa Vista, em Roraima, e Campo Grande, na capital sul-mato-grossense.

Além dos mandados, foi deferida medida de sequestro de bens em face de 10 envolvidos, que somadas perfazem a quantia de cerca de R$ 20 milhões. Dois servidores públicos foram afastados dos seus cargos.

A investigação teve início a partir de denúncias anônimas que indicavam a inexecução contratual, com indícios de superfaturamento no contrato de fornecimento de veículos para o DSEI-Cuiabá. A contratação emergencial aconteceu nos anos de 2023 e 2024, inclusive com informações de favorecimento da contratada, fraudes e acertos prévios entre agentes públicos e particulares.

No decorrer da apuração, a Polícia Federal também identificou que alguns servidores do DSEI-Cuiabá recebiam vantagem indevida de particulares, para que favorecessem suas empresas nas contratações junto ao órgão. Em licitação homologada em 2025 para a contratação de serviços de locação de veículos, cujo principal item foi vencido com proposta de R$ 25 milhões, apurou-se novos indícios de irregularidades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também