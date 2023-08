Frentista é rendido, amarrado e dupla de ladrões levam cofre de posto de Terenos

Frentista, de 36 anos, foi rendido e amarrado por uma dupla de ladrões na madrugada desta quarta-feira (23) em um posto de combustível na região de Terenos - 30 quilômetros de Campo Grande. Além de levar as quantias de sua mochila e do caixa, os criminosos também conseguiram levar o cofre do estabelecimento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi rendido pela dupla por volta das 1h da madrugada, quando eles amarraram seus braços para trás e sua perna, ficando próximo à cozinha.

Ele contabilizou o prejuízo identificando que do caixa e de sua mochila, foram levados R$ 405 em espécie, além do cofre. Porém, ele não sabia a quantia existente, pois o fechamento foi feito no dia anterior.

O frentista relatou ainda que o cofre estava fechado apenas com um cadeado e a dupla de criminosos arrombou a porta do escritório para ter acesso ao cofre.

A vítima não soube para qual rumo os ladrões foram, pois estava amarrado no momento. Apenas que viu os criminosos chegarem e saírem a pé. A Polícia Militar esteve no local para os primeiros atendimentos e depois a Perícia Papiloscópica, já que a dupla não usava luva no momento do crime.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

