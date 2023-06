Fronteira: Dois são executados a tiros em Ponta Porã

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã News

Houve nesta tarde de terça-feira (27) um homicídio duplo em um lava-jato na Baixada São Vicente, em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossenses na fronteira com Pedro Juan Caballero, Paraguai.

De acordo com o Ponta Porã News, os dois homens ainda não identificados. Policiais Civis e militares permanecem no local para fazer os levantamentos e investigações do caso.

