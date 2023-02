"Frutinha" morre durante acidente de carro na BR-376, em Vicentina

Jefferson Ishibashi, de 30 anos, conhecido como “Frutinha”, morreu durante um acidente grave na noite deste domingo (19), na na BR-376, em Vicentina. Outras quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas na colisão.

Conforme o site MS News, o acidente foi uma colisão frontal entre um Volkswagen Gol, dirigido por Jefferson, e um Chevrolet Ônix que era ocupado por uma família de Campo Grande.

Jefferson seguia para Jateí, sua cidade natal, quando acabou batendo no Ônix que vinha no sentido contrário, a caminho da Capital. Ainda não se sabe os motivos pelo qual o acidente aconteceu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu as pessoas da família até um hospital da cidade de Vicentina. O motorista foi atendido em estado grave, enquanto as outras pessoas reclamavam de dores no corpo.

"Frutinha" era muito conhecido na região e trabalhava como árbitro de futebol.

