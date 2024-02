Fuga em Mossoró: autoridades reduzem área de busca após moradores relatarem ter visto os fugitivos

Deibson Cabral do Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 35, fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, há dois dias. Hoje (16), moradores da região afirmaram ter visto os fugitivos.

Após os relatos e o encontro de uma pegada recente, a polícia reduziu o perímetro de busca e acredita que os fugitivos estão a um raio de até 15 km. A área em que os dois homens foram vistos não foi especificada.

Além desses fatores, na madrugada desta quinta-feira, foram encontradas uma toalha e uma camiseta que foram roubadas de uma propriedade rural invadida.

A captura dos fugitivos tem sido prioridade do governo, com isso mais 25 agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, especializados na busca pela mata, foram designados para o caso.

