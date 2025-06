Fuga pela porta da frente de presídio de Campo Grande foi premeditada, diz delegado

Condenado por estupro, Welington Xavier, de 43 anos, conhecido pelo apelido de "Cachorrão", estava planejando fugir do IPCG (Instituto Penal de Campo Grande) há algum tempo.

Para o JD1, o delegado do GARRAS (Delegacia de Repressão, Roubo a Banco, Assalto e Sequestros), Pedro Cunha, detalhou que ele foi pego no Bairro Jardim Noroeste.

Após fugir, ele foi para um imóvel do bairro, onde esperava a 'poeira baixar' para depois viajar para outro estado. Por conta dessa informação, é possível afirmar que a fuga foi premeditada.

"Foi possível apurar que ele já estava planejando a fuga há algum tempo. Isso porque ele teve ajuda para fuga e já tinha o local para que ficasse por um alguns dias, até “a poeira baixar”. Depois de dar esse tempo, já estava com viagem programada para outro Estado", afirmou o delegado.

As diligências a respeito da fuga começaram logo após o caso. O Garras foi acionado, prestando apoio a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

Agora, ele permanecerá preso aguardando deliberação da Justiça para cumprimento de pena.

Fuga - Conforme as informações da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o interno estava custodiado na unidade desde agosto de 2024, onde trabalhava por conta do ‘bom comportamento’. Ele foi condenado por estupro e estava cumprindo pena na unidade prisional.

No entanto, hoje, ele aproveitou o momento que um caminhão estava deixando a prisão para sair correndo pelo portão lateral, destinado à movimentação de veículos.

Ainda segundo a Agepen, uma motocicleta estava posicionada nas proximidades do presídio, auxiliando o preso na fuga.

