Fugindo de abordagem no Paraná, piloto abandona helicóptero em propriedade rural de MS

Um helicóptero, Robinson R44, foi localizado e apreendido em Naviraí, município localizado na região Sul de Mato Grosso do Sul. O piloto sumiu e não foi localizado pelas policiais que cuidam do caso.

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, o piloto fugia de uma tentativa de abordagem do grupamento aéreo do Paraná, que interceptou o helicóptero nas proximidades da cidade de Querência. Ao empreender fuga, ele fez uma manobra evasiva entrando em Mato Grosso do Sul.

Para continuar, ele pousou a aeronave em uma propriedade rural e continuou a empreitada a pé. Polícia Federal e policiais do Batalhão de Choque foram acionados, para tentar localizar o piloto.

Um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi usado na tentativa de localizar o piloto, mas as equipes não tiveram sucesso. Ao ser encontrado, foi verificado que a aeronave estava sem combustível.

Como nada de ilícito foi encontrado, o helicóptero foi recolhido pelas autoridades policiais. O caso é investigado.

