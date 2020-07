Fugindo de "tribunal do crime", homem invade casa e se tranca no banheiro

Um homem, 27 anos, se trancou no banheiro da casa de uma mulher desconhecida, na tarde deste domingo (5), no Jardim Los Angeles em Campo Grande. Ele disse que estava fugindo de uma facção que o levarial para o "tribunal do crime".

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima alega que o autor pulou o muro da casa e se trancou dentro do banheiro. Ela conta que pegou sua filha e saiu correndo do imóvel para chamar a polícia.

Chegando no local, agentes da Polícia Militar (PM), os militares tentaram conversar com o autor para que ele saísse do banheiro, mas sem sucesso.Os policiais tiveram que arrombar a porta para prender o autor, que se entregou sem resistência.

Ao ser questionado o porque de ter invadido a casa, o autor revelou que estava fugindo de integrantes de uma facção criminosa, que queriam levá-lo para o "tribunal do crime".

Ele foi levado para a delegacia e o caso foi registrado como violação de domicilio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também