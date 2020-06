Fugitivo da cadeia é preso traficando quase 1 tonelada de maconha

Um homem, 40 anos, foi preso ajudando a transportar quase 1 tonelada de maconha, nesta segunda-feira (1), em Ponta Porã. No momento da prisão ele tentou fugir e ainda apresentou documentos falsos aos policiais, tentando esconder sua identidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet/Agile foi abordado durante fiscalizações na BR-463, durante a entrevista com o motorista, os agentes ouvirem um rádio comunicador dentro do carro, usado por batedores de entorpecentes.

Em seguida, os policiais deram ordem de parada a uma Fiat/Strada, o condutor não respeitou a ordem e fugiu com o veículo em alta velocidade e realizando diversas manobras na contramão.

A perseguição só teve fim quilômetros depois, quando o motorista entrou em uma plantação de milho com o veículo e depois fugiu a pé. A Fiat/Strada estava carregada com 951 Kg de maconha e 25,5 kg de skunk, além de um rádio comunicador, o motorista não foi encontrado.

Enquanto a equipe perseguia o veículo com as drogas, o batedor tentou fugir, mas foi detido novamente. Ele apresentou documentos falsos aos policiais, em seu verdadeiro nome constava um mandado de prisão em aberto, sendo ele evadido do sistema prisional e integrante de uma facção criminosa.

O preso negou estar envolvido com o tráfico dos entorpecentes. Ele, juntamente com os entorpecentes e os veículos, foram encaminhados para a Polícia Judiciária local.

