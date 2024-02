Fugitivo de Mossoró já se envolveu em sequestro de empresários e político na Bolívia

Saiba Mais Polícia Presos faccionados fogem da penitenciária federal de Mossoró, onde está Jamilzinho

Deibson Cabral, conhecido pelo apelido Tatu, foi um dos criminosos que fugiram do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (14), já foi preso por envolvimento com uma quadrilha que sequestrou empresários e um político na Bolívia.

Preso em Brasiléia, cidade no interior do Acre que faz divisa com a Bolívia em 29 de agosto de 2015. Ele estava preso em um presídio no Acre, porém, foi transferido para a unidade de Mossoró após ele ter participado de uma rebelião que terminou com mortos.

Na época em que foi preso, ele estava com US$ 8,7 mil em espécie, roubado do então prefeito da cidade boliviana de Filadélfia, Juan Carlos Zabala, e um revólver calibre 38.

Segundo a polícia boliviana, em 2015 ele respondia por vários assassinatos no país.

