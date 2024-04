Fugitivos de Mossoró irão retornar para penitenciária de onde fugiram

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, foram recapturados nesta quinta-feira (4), 50 dias após fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde devem retornar para cumprirem suas penas.

Segundo a coluna Na Mira, do portal de notícias Metrópoles, a dupla deve retornar para a penitenciária de onde fugiram, já que as autoridades federais têm uma “questão de honra” em demonstrar a segurança do local e mostrar que os criminosos, ligados ao Comando Vermelho, podem retomar o cumprimento da pena sem chance de novas fugas.

50 dias de fuga - Os dois presos, originários do Acre e membros da facção criminosa Comando Vermelho, estavam na Penitenciária Federal de Mossoró desde setembro de 2023, mas fugiram de suas celas em 14 de fevereiro.

Rogério e Deibson abriram passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio e cortaram duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar.

Essa foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal desde sua criação, em 2006.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também