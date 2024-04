Fugitivos de Mossoró viajaram de barco do Ceará até o Pará

Pedro Molina, com informações do g1 CE atualizado em 04/04/2024 às 16h48

Os fugitivos Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, presos nesta quinta-feira (4), 50 dias após fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, saíram de barco pesqueiro do Ceará antes de serem recapturados no Pará.

Conforme informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), a dupla partiu no dia 18 de março, em uma embarcação, de Icapuí, cidade a 202 quilômetros de Fortaleza e a 72 quilômetros da Penitenciária Federal de Mossoró, em direção da Ilha de Mosqueiro, em Belém, no Pará.

Os criminosos viajaram de barco pesqueiro por 6 dias, e chegaram na capital do Pará em 24 de março. A dupla foi presa nesta quinta-feira em Marabá, no Sudoeste do estado, em ação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

