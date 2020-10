Vídeo: Funcionário invade quarto e tenta estuprar hóspede em hotel

Sarah Chaves, com informações do G1

Um homem foi preso em flagrante por estupro em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira (19).

Conforme o G1, o fato ocorreu na segunda-feira (19), quando a mulher chegou ao America’s Barra Hotel com uma amiga após passar mal e logo na entrada foi abordada por Fábio de Oliveira de Barros, 37 anos, que disse que a amiga não poderia ficar.

Proibida de ficar no hotel, a amiga deixa a vítima sozinha no quarto e vai embora. A câmera do andar mostra quando Fábio bate à porta da vítima, que não abre. Minutos depois, o mensageiro retorna, agora com uma chave-mestra, e entra no quarto.

“Eu ouvi o barulhinho do cartão magnético passando na porta para liberar. Eu me assustei. Ele foi logo se anunciando, se identificou como o motorista da minha amiga, ‘que estava lá embaixo, que ela estava preocupada’”, narrou a vítima.

“A história bateu até ali. Ele disse que ia apagar a luz e tocou em mim, perguntando se eu estava bem mesmo. Eu disse que estava bem que ele poderia ir”, prosseguiu.

A Mulher afirma que ele tocou em suas partes íntimas e fugiu quando ela lhe deu um chute.

O delegado Henrique Damasceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca), informou que o circuito de segurança do hotel gravou parte da abordagem.

“Conseguimos imagens, fizemos perícia e tomamos todas as medidas para que todas as provas fossem colhidas para possibilitar a responsabilização do autor”, disse o delegado.

A polícia disse que Fábio de Oliveira de Barros preferiu ficar em silêncio.

Em nota, a direção do America’s Barra Hotel disse que repudia totalmente qualquer tipo de agressão física ou moral e que está ajudando a polícia a esclarecer o ocorrido, “fornecendo todas as informações solicitadas, além de estar prestando todo apoio necessário à denunciante”.

Veja as imagens captadas por câmeras de segurança:

Funcionário de hotel invade quarto de hóspede e tenta estupra-la pic.twitter.com/2EXCWX7I3m — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 20, 2020

