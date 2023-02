Funcionária da Santa Casa é afastada após agressão de paciente

A enfermeira da Santa Casa que foi vítima de agressão na manhã de domingo (19) ao tentar ajudar uma idosa de 70 anos, passou pelo médico e foi afastada por 1 dia.



A Polícia Militar foi acionada no local, onde a vítima relatou que ao tentar impedir que a idosa tirasse uma sonda intravenosa do braço, foi ferida com socos, chutes, além de ter sido xingada.



A enfermeira foi encaminhada para a Delegacia do Centro e a idosa ficou no hospital sedada.



Conforme a Santa Casa informou ao JD1, após o episódio de agressão, a equipe de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) foi acionada e a funcionária recebeu todo atendimento médico e depois encaminhada para o boletim de ocorrência. "A funcionária passa bem, e por recomendação médica ficará afastada por 1 dia, logo em seguida irá passar por uma nova avaliação médica", afirmou o hospital em nota.

