Funcionária dá socos e tenta enforcar patrão após ser demitida em Dourados

Homem, de 32 anos, foi agredido e enforcado após demitir uma funcionária durante a manhã de terça-feira (8), em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria trazido duas pessoas da cidade de Formiga (MG) para trabalhar em sua empresa por cinco meses. Para evitar mais despesas, o homem recepcionou o casal dentro da própria casa.

Durante o período de hospedagem, o casal teve desavenças particulares. Por este motivo, o empregador resolveu demitir os dois do trabalho. Mesmo dizendo que faria o pagamento da maneira correta, sem deixar nada pendente, a mulher ficou nervosa.

Por este motivo, ela passou a agredir o homem com socos e ainda tentou enforca-lo. Apesar de ter tentado se defender, a vítima acabou ficando com lesões no pescoço.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como lesão corporal dolosa.



