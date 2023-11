Funcionária de escola é acusada de beijar adolescente de 13 anos em churrasco

A mãe de um menino, de 13 anos, procurou a delegacia para denunciar uma suposta importunação sexual sofrida por seu filho após ele ter sido beijado na boca por uma funcionária da rede estadual de ensino, durante um churrasco feito em outubro fora da escola. O caso foi registrado na segunda-feira (20), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, o caso acabou ganhando ‘repercussão’ entre os funcionários do colégio, pois corria o boato que uma das mulheres que trabalham na cantina teria beijado o menino durante um churrasco na arena Mix.

O adolescente foi então chamado pelo diretor do local, onde acabou confirmando os boatos. A mãe dele também compareceu até a unidade de ensino, passando por orientação. Ao sair da escola, a mulher procurou a delegacia.

O jornal RCN67 chegou a procurar a coordenadora regional de ensino do estado Marizete Baze, sendo informados que o assunto teria sido debatido entre a mãe do menino, a profissional da cantina e o diretor do colégio.

