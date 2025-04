Funcionária de supermercado apanha da colega de trabalho no Centro-Oeste

A funcionária de uma rede de supermercados foi agredida durante a noite de domingo (27), enquanto finalizava seu expediente em uma das lojas, localizada na Avenida Cafezais, Bairro Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a Polícia Civil que trabalha como repositora no estabelecimento. Era por volta de 22h30, quando a autora chegou ao local bastante irritada, passando a empurrar a jovem.

Na sequência, a trabalhadora foi atingida com uma capacitada na cabeça, ficando com um ferimento no olho direito. Algumas pessoas que viram a confusão, correram para separar as duas.

Ainda em seu relato, a jovem detalhou não saber o motivo das agressões e disse mal conhecer a autora, uma vez que ela trabalhava como repositora em outra sessão do mercado. A vítima acredita que a briga foi motivada por ciúmes da mulher devido ao seu novo namorado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também