Estagiária denuncia colega por importunação sexual em Campo Grande

Durante a noite de quarta-feira (18), uma jovem, de 25 anos, que trabalha como estagiária, procurou a delegacia para denunciar seu colega de trabalho, de 52 anos, por importunação sexual durante o expediente em um escritório na região central de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem informou que o funcionário passou a enviar mensagens em sua rede social a chamando de 'lindona' e que da mesa onde ele estava, tinha visão dela e pediu para que ninguém olhasse a conversa.

Em determinado momento, a vítima reposicionou a tela do computador para fazer com que o homem não a visse mais. No entanto, o colega mexeu novamente nos monitores para ficar observando a jovem e foi de encontro a ela para cumprimentá-la, por conta do aniversário da vítima.

A jovem estendeu a mão, mas o homem a puxou para perto dando um abraço, constrangendo a vítima em meio ao ambiente de trabalho. Ainda na delegacia, ela relatou outro fato que deixou novamente constrangida ao tirar um doce, quando o homem falou: "está chupando logo cedo, essa gosta de chupar".

Ela relatou que todos os fatos aconteceram na frente de outros funcionários.

O caso foi registrado como importunação sexual na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

