Funcionaria é distraída por cliente e tem celular roubado dentro de loja

Um mulher, 22 anos, funcionária na loja de cosméticos, teve seu celular roubado dentro do estabelecimento, por uma cliente, nesta sexta-feira (24), em Campo Grande.

De acordo com a vítima, ela tinha deixado o celular atrás de alguma mercadorias enquanto organizava o estoque da loja, momento em que a autora viu o aparelho.

A autoria começou a fazer diversas perguntas para a funcionária com o intuito de distraí-la, quando conseguiu, praticou o furto do aparelho. O crime foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

