Funcionária rouba R$ 300,00 de patroa para pagar água e luz

A Jovem Julia Sara Soares Kelm , 22 anos, foi presa na quarta-feira (11), depois de furtar dinheiro de Agda Cristina Mardegan, 40 anos, que havia deixado a bolsa com a carteira no carro, na região da Vila Bancária, em Aquidauana.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que foi ao supermercado e, ao chegar em casa, guardou as compras e foi se deitar, e na sua casa estava apenas seu responsável e Julia que era sua funcionária.

Mais tarde, acordou para abastecer o veículo que estava estacionado do lado de fora, com a bolsa dentro, e se deu conta que o dinheiro havia desaparecido da carteira.

Os policiais iniciaram diligências e conseguiram identificar a suspeita. Ela foi abordada nas imediações da Sanesul e chegou a negar o crime, no entanto acabou confessando que pegou o dinheiro da carteira da vítima no momento em que ela chegou em casa do mercado e foi tomar banho.

A jovem informou que pegou cerca de R$ 300 para pagar as contas de água e luz , que estavam atrasadas. Ela foi presa e levada para a 1ª Delegacia de Aquidauana.

Deixe seu Comentário

Leia Também