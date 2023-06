Funcionário 'cai no soco' com patrão após ser chamado a atenção

Homem, de 43 anos, foi agredido por um funcionário durante a tarde de quarta-feira (7) em um frigorifico localizado na BR-163, em Campo Grande. Ele estava ‘chamado a atenção’ do autor quando a agressão aconteceu.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital da Santa Casa onde uma pessoa teria dado entrada vítima de lesão corporal.

Durante a conversa com a equipe policial, o homem contou que estava trabalhando quando aconteceu uma situação e precisou ‘chamar a atenção’ do funcionário. Depois disso, a vítima tentou conversar com o autor, para tentar apaziguar a situação, mas acabou sendo agredido com socos e mordidas.

Depois de ser agredido, o homem procurou a Santa Casa de Campo Grande onde recebeu atendimento médico, se deslocando para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

