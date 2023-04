Funcionário de conveniência é encontrado morto no Parque Novos Estados

Thiago de Melo Oliveira, de 33 anos, foi encontrado morto em uma conveniência, na Avenida Aracruz, no Parque Novos Estados, em Campo Grande. A vítima tinha uma marca de tiro na cabeça, quando foi localizado e a suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado próximo aos freezers por outros funcionários e pelo proprietário do estabelecimento comercial, que conversou com a Polícia Militar, afirmando que a Thiago estava com um revólver de calibre 38.

Uma funcionária explicou que a vítima sempre chegava por volta das 14 horas para trabalhar e sempre ficava até os términos dos trabalhos, fazendo a rotina por mais de 10 anos, mas que Thiago consumia bebida alcoólica diariamente.

Neste domingo, a vítima estava conversando com a funcionária, quando teria relatado que iria tirar sua própria vida, correndo para onde ficam os freezers e disparando um tiro. A testemunha ainda tentou falar com o mesmo, mas sem êxito, e ela aproveitou para dizer que o rapaz reclamava de problemas pessoais.

No local, a Polícia Militar isolou a cena e aguardou a chegada da Perícia Científica e da Polícia Civil, que recolheram o revólver e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Precisa de ajuda?

Em Campo Grande, o Grupo Amor Vida (GAV) presta serviço gratuito de apoio emocional a pessoas em crise por meio dos telefones (67) 3383-4112, (67) 99266-6560 (Claro) e (67) 99973-8682, todos sem identificador de chamada.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) também fornece apoio emocional e prevenção do suicídio. O atendimento é voluntário e gratuito a todas as pessoas que precisam conversar; a ajuda é fornecida com total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Telefone – Ligue 188 (ligação gratuita).

