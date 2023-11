Funcionário de empresa acha ossada humana durante manutenção em poste de Ponta Porã

Um funcionário da fornecedora de energia de Ponta Porã, encontrou uma ossada humana enquanto fazia manutenção em um poste de energia durante a manhã de domingo (29), no Assentamento Itamarati.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo técnico de energia, pois ao chegar para fazer a manutenção na rede elétrica do local constatou a ossada logo abaixo do poste.

Durante verificação pelo local, foi encontrado um crânio e diversos ossos espalhados e misturados na terra. Além disso, uma mochila e roupas em estado de decomposição também estavam nas intermediações.

Por ser uma área de lavoura, o local não possui moradias no entorno. Por conta disso, não as autoridades não conseguirem localizar uma testemunha que pudesse esclarecer os fatos.

A Polícia Civil e a Perícia Cientifica foram acionadas para ir até o endereço indicado, onde realizaram os levantamentos de praxe. O caso foi então registrado como achado de ossada, na 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

