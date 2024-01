'Funcionário de fórum' de Bataguassu é indicado por estupro

Um servidor público, que não teve a identidade divulgada, foi indicado por estupro durante a quinta-feira (11), em Bataguassu. A investigação da Polícia Civil, intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) do município, apontou que ele teria premeditado o crime, que aconteceu no final de novembro de 2023.

Conforme as informações policiais, o autor se apresentou para a vítima como “funcionário do fórum” para ganhar credibilidade com a jovem, de 19 anos. A partir disso, ele manteve relações sexuais não consentidas com a mulher. A investigação apontou que ele planejou todos os fatos, de forma a tentar descaracterizar o crime.

Desde o início, com a prática dos atos sexuais não consentidos, até o momento posterior, quando ele pediu uma pizza e tirou foto no espelho com a vítima, ficou demonstrado que ele arquitetou sua atuação.

A iniciativa, conforme a Polícia Civil, seria para desmascarar o constrangimento, mediante violência, para a prática de conjunção carnal e outros atos libidinosos praticados por ele.

