Funcionário de loja de carro baleado na Vila Jacy morre na Santa Casa

O jovem João Vitor Vieira de Souza, de 23 anos, que foi baleado durante a tarde de quarta-feira (14), enquanto estava trabalhando em uma loja de carros localizada na Rua José Paes de Farias, na Vila Jacy, em Campo Grande, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (16) no Hospital da Santa Casa.

Conforme o apurado pelo JD1, a vítima foi socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros após ser atingida no olho e no pescoço. Internado desde o dia do crime, João não resistiu aos ferimentos e veio a óbito às 3h10 de hoje após algumas complicações em seu estado de saúde.

O crime – o assassinato foi registrado por uma câmera de segurança, mostrando que o atirador agiu com cautela, frieza e sem dar alarde, para matar João. Nas imagens é possível ver que ele aparece sozinho em uma motocicleta, estaciona inicialmente em uma calçada de uma residência e posteriormente, coloca a moto na frente da loja de carros. Ao descer, ele mostra tranquilidade para procurar o alvo.

Atrás de uma parede, o suspeito encontra o alvo e pela câmera é possível ouvir dois disparos. Na sequência, o atirador pega algo do chão e foge rapidamente utilizando a motocicleta. É perceptível que o indivíduo está usando um uniforme de uma empresa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a dinâmica do fato aponta também que o jovem não teve chance de defesa.

Durante a perícia no local, foram encontrados duas cápsulas deflagradas de calibre .380 e um projétil deformado. Também foi localizado, em posse da vítima, uma porção de maconha que pesava 8,7 gramas.

O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio qualificado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também