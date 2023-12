Funcionário de siderúrgica morre ao cair em tanque de separação de resíduos em MS

Welton Júnior de Souza Bastos, de 26 anos, foi encontrado morto dentro da empresa Vetorial Siderurgia na madrugada de quinta-feira (14), em Corumbá. Ele teria sido encontrado por colegas dentro de um tanque de separação de resíduos de água e gases.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site local Diário Corumbaense, a empresa informou que o corpo foi encontrado por colaboradores durante a troca de turno. Welton era operador de utilidades, "tinha experiência em sua área de atuação" e trabalhava na Vetorial desde 2019.

Bombeiros do 3º Grupamento de Corumbá, foram acionados para a retirada do corpo do tanque. A equipe informou que teve que usar equipamento de proteção respiratória autônomo devido a grande quantidade de gases no ambiente e usaram uma escada ancorada pra fazer o trabalho de resgate. O corpo de Welton foi retirado por volta das 12h15.

"A Vetorial lamenta profundamente o ocorrido, solidarizando-se com os familiares da vítima, aos quais está prestando todo o apoio, e desde já, por meio de suas equipes de segurança, está contribuindo com as autoridades responsáveis pela apuração do caso", diz parte da nota.

Ainda conforme o site, o caso está sendo investigado pelas autoridades policiais para descobrir qual teria sido a causa da morte. A principal suspeita é que Welton tenha inalado gás venenoso e caído no tanque, que tem profundidade de seis a oito metros.

