"Funcionário" de Michel Teló será ouvido em investigação sobre furto de gado

Na manhã desta terça-feira (20), equipe de policiais civis de Ribas do Rio Pardo, recuperaram três vacas e um bezerro produtos de furto, e conduziu à delegacia uma mulher de 44 anos, suspeita da prática do crime de receptação.

Segundo apurado, no começo de outubro, a vítima, que é gerente de uma fazenda situada na estrada da usina do Mimoso, notou que seus gados haviam sido furtados. Ela recebeu denúncias anônimas de que, supostamente, o gerente da fazenda do cantor sertanejo Michel Teló, teria sido o responsável pelo furto dos gados, revendendo os animais aos proprietários de outra fazenda distante a mais ou menos 3 km da ponte do Rio Botas.

Após denúncia da vítima, os investigadores foram até a fazenda suspeita e verificaram que os gados furtados realmente se encontravam na propriedade, pois os animais ainda estavam com brincos e marcas da fazenda de origem.

Diante disso, policiais civis questionaram uma mulher de 44 anos, que se identificou como uma das proprietárias da fazenda onde se encontravam os animais, a respeito de como adquiriu os gados, sendo por ela fornecida uma nota. A verificação constatou que a marca do gado não batia com a estampada no couro dos animais e existe suspeita de falsidade ideológica por quem emitiu a nota fiscal.

A mulher foi levada à delegacia e responderá pelo crime de receptação culposa. O gerente da fazenda de Teló, suspeito da prática do crime de furto de animais, deverá comparecer à unidade policial para esclarecimento dos fatos. Os animais foram recuperados e apreendidos para devolução à vítima.

Até o momento a assessoria de imprensa do cantor não se pronunciou sobre o caso, porém, em conversa com o JD1 Noticias, Aldo Teló, pai do sertanejo, informou que não estavam a par da situação. "Eu liguei pro Michel e ele não está sabendo de nada, liguei pro sócio dele responsável por cuidar dessa parte da floresta, agora eles estão atrás pra saber o que aconteceu." finaliza.

Autoridade policial, ouvida pelo JD1 Notícias, informou que até o momento não existe qualquer suspeição sobre a figura do cantor, mas que seu funcionário terá que ser ouvido.

