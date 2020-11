Funcionário de usina é encontrado morto em tanque após explosão

O corpo de Luiz Chagas funcionário da Usina Passatempo onde ocorreu uma explosão ontem, foi encontrado no local na manhã desta quarta-feira (18), pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, as buscas começaram pela manhã após uma pausa na tarde de ontem. A confirmação veio do vereador de Rio Brilhante Adailton Mendes de Lima (PV), que informou sobre a morte de seu irmão.

Conforme o Corpo de Bombeiros o corpo foi retirado do local, e vai passar por perícia através da Polícia Civil e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Dourados, a 60 km de Rio Brilhante, para autópsia.

Relembre o Caso

Um reservatório com capacidade de milhões de litros de álccol explodiu na Usina PAssatempo e o incêndio tomou grandes proporções na manhã de terça-feira (17) em Rio Brilhante, a 149 km de Campo Grande.

A usina pertence ao Grupo Biosev SA. e em nota a agência confirmou o ocorrido e alegou que rapidamente acionou o protocolo de emergência para garantir a segurança de todos os colaboradores. "O local foi evacuado, a Brigada de Incêndio e Corpo de Bombeiros foram acionados. A companhia esclarece que irá colaborar com as autoridades competentes na apuração e identificação das causas do incêndio e prestará todos os esclarecimentos necessários".

Deixe seu Comentário

Leia Também